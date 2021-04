GF Vip 5, Pierpaolo e Giulia: salta la convivenza, le parole di lui (Di lunedì 26 aprile 2021) Anche se inizialmente avevano affermato che, non appena si fossero sistemati, avrebbero preso una decisione importante e sarebbero andati a convivere o a Roma (la città dove attualmente vive lui) o a Milano (dove invece vive lei), Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi ci hanno ripensato e hanno deciso che per ora va bene anche così. La loro, insomma, per adesso continuerà a essere una storia a distanza. “È abbastanza prematuro” ha risposto l’ex Velino di Striscia la Notizia quando gli è stato chiesto se lui e la fidanzato stavano già cercando casa per convivere. Pierpaolo Salemi e Giulia Salemi fanno marcia indietro sulla convivenza “Ora lei è a Milano e io a Roma, c’è tanta voglia di vedersi, c’è attesa, desiderio” ha proseguito, “per lavoro ci vediamo ogni settimana, quando ci accorgeremo di aver ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 26 aprile 2021) Anche se inizialmente avevano affermato che, non appena si fossero sistemati, avrebbero preso una decisione importante e sarebbero andati a convivere o a Roma (la città dove attualmente vive lui) o a Milano (dove invece vive lei),Pretelli eSalemi ci hanno ripensato e hanno deciso che per ora va bene anche così. La loro, insomma, per adesso continuerà a essere una storia a distanza. “È abbastanza prematuro” ha risposto l’ex Velino di Striscia la Notizia quando gli è stato chiesto se lui e la fidanzato stavano già cercando casa per convivere.Salemi eSalemi fanno marcia indietro sulla“Ora lei è a Milano e io a Roma, c’è tanta voglia di vedersi, c’è attesa, desiderio” ha proseguito, “per lavoro ci vediamo ogni settimana, quando ci accorgeremo di aver ...

