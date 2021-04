Gemelli: al via campagna su destinazione 5 per mille (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma – È arrivato anche quest’anno il momento di scegliere a chi destinare il 5 per mille della dichiarazione dei redditi. E la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS chiede a tutti un aiuto – in questo caso davvero a costo zero – per costruire insieme il futuro delle cure. Un piccolo investimento, che verra’ restituito con gli interessi a ciascuno di noi, perche’ i progressi della ricerca sono per tutti, come ha ben dimostrato l’esperienza dell’emergenza Covid. Il concept della campagna 5 per mille del Gemelli e’ costruito intorno a tanti frammenti di vita, da quella dei pazienti, a quella dei dipendenti che, tutti insieme, come in un grande affresco, contribuiscono a restituire il senso delle mille storie che ogni giorno convergono verso questo grande polo ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma – È arrivato anche quest’anno il momento di scegliere a chi destinare il 5 perdella dichiarazione dei redditi. E la Fondazione Policlinico Universitario AgostinoIRCCS chiede a tutti un aiuto – in questo caso davvero a costo zero – per costruire insieme il futuro delle cure. Un piccolo investimento, che verra’ restituito con gli interessi a ciascuno di noi, perche’ i progressi della ricerca sono per tutti, come ha ben dimostrato l’esperienza dell’emergenza Covid. Il concept della5 perdele’ costruito intorno a tanti frammenti di vita, da quella dei pazienti, a quella dei dipendenti che, tutti insieme, come in un grande affresco, contribuiscono a restituire il senso dellestorie che ogni giorno convergono verso questo grande polo ...

Advertising

valesilamenta : @froyey io ti voglio bene però anche la giulia è gemelli, capisci? quindi in mezzo e via - mikeyfablips : RT @astriamari1: La Bilancia seleziona sulla base di criteri dicotomici come giusto/ingiusto, bello/brutto, elegante/volgare. I Gemelli, in… - paoloigna1 : Amici!Forza Tutti Quì - I Gemelli - LuceverdeRoma : #Roma ?#traffico - Via della Pineta Sacchetti ???? rallentamenti e code tra Via Vittorio Montiglio e Largo Agostino G… - elizaa_miyamizu : Come sveglia ho la theme song dei gemelli Miya, ed io sono sicura che una di queste mattine quei sax mi procurerann… -