Formazioni ufficiali Torino Napoli | le scelte degli allenatori

(Di lunedì 26 aprile 2021) Ledimatch valido per la 33ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 33ª giornata di Serie A 2020/2021.: in attesa di comunicazione ufficiale.(4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj, Demme, Bakayoko, Politano, Zielinski, Insigne, Osimhen. Allenatore: Gattuso. L'articolo proviene da Calcio News 24.

LETORINO (3 - 5 - 2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti. All. Nicola NAPOLI (4 - 2 - 3 - 1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, ...TORINO - Alle ore 18.30, allo stadio Olimpico Grande Torino, Torino e Napoli si sfidano nel posticipo della 33ª giornata del campionato di Serie A. I granata di Davide Nicola, a quota 31 punti ma ...Formazioni ufficiali Torino-Napoli: Victor Osimhen gioca titolare dal primo minuto, Rrahamani al posto di Manolas in difesa.Tutto pronto per Torino-Napoli. Gattuso affronta Nicola in una sfida Champions per gli azzurri e salvezza per i granata ...