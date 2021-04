Foggia, spari da un Suv contro 3 migranti: uno ferito a un occhio, ricoverato in codice rosso (Di lunedì 26 aprile 2021) Un cittadino maliano di 30 anni è stato ferito al volto da un colpo di fucile caricato a pallini la scorsa notte a Foggia mentre era in auto con un connazionale ed un ivoriano in località Borgo La Rocca, a pochi chilometri dalla città. I tre erano a bordo di una Opel e stavano facendo ritorno al Ghetto di Rignano quando, secondo una prima ricostruzione, sono stati affiancati da un fuoristrada a bordo dal quale alcune persone hanno sparato con un fucile infrangendo il finestrino posteriore del mezzo. A quel punto gli stranieri hanno abbandonato il mezzo e sono fuggiti a piedi per le campagne, mentre il Suv si è dileguato. La vittima, in Italia da 5 anni, ferito all’occhio, è stata accompagnata all’ospedale Riuniti, dove è tuttora ricoverata in codice rosso ma non è in pericolo di vita. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Un cittadino maliano di 30 anni è statoal volto da un colpo di fucile caricato a pallini la scorsa notte amentre era in auto con un connazionale ed un ivoriano in località Borgo La Rocca, a pochi chilometri dalla città. I tre erano a bordo di una Opel e stavano facendo ritorno al Ghetto di Rignano quando, secondo una prima ricostruzione, sono stati affiancati da un fuoristrada a bordo dal quale alcune persone hanno sparato con un fucile infrangendo il finestrino posteriore del mezzo. A quel punto gli stranieri hanno abbandonato il mezzo e sono fuggiti a piedi per le campagne, mentre il Suv si è dileguato. La vittima, in Italia da 5 anni,all’, è stata accompagnata all’ospedale Riuniti, dove è tuttora ricoverata inma non è in pericolo di vita. ...

