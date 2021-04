Figlio di Grillo, ecco il racconto della ragazza: «Mi hanno violentata tutti» (Di lunedì 26 aprile 2021) Non uso mezzi termini. «Mi hanno violentata», «tutti», sono le parole che Silvia, la ragazza che ha denunciato Ciro Grillo e gli altri ragazzi, rivolge all’amica al risveglio: “La Stampa”, basandosi sul fascicolo delle indagini, ricostruisce la serata al Billionaire, la presunta violenza e quello che accadde dopo. Il quotidiano scrive che sono stati sentiti decine di testimoni (tassisti, baristi e il fotografo della discoteca, amici, istruttori sportivi), intercettati i telefoni, recuperati i messaggi e analizzati video e foto. Emerge un bacio tra Ciro e Silvia. Poi l’invito a casa per un piatto di spaghetti. Sono passate le 6 quando l’amica di Silvia va a sdraiarsi sul divano del soggiorno. La ricostruzione del quotidiano parla di diversi tentativi di approccio: uno dei ragazzi ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 26 aprile 2021) Non uso mezzi termini. «Mi», «», sono le parole che Silvia, lache ha denunciato Ciroe gli altri ragazzi, rivolge all’amica al risveglio: “La Stampa”, basandosi sul fascicolo delle indagini, ricostruisce la serata al Billionaire, la presunta violenza e quello che accadde dopo. Il quotidiano scrive che sono stati sentiti decine di testimoni (tassisti, baristi e il fotografodiscoteca, amici, istruttori sportivi), intercettati i telefoni, recuperati i messaggi e analizzati video e foto. Emerge un bacio tra Ciro e Silvia. Poi l’invito a casa per un piatto di spaghetti. Sono passate le 6 quando l’amica di Silvia va a sdraiarsi sul divano del soggiorno. La ricostruzione del quotidiano parla di diversi tentativi di approccio: uno dei ragazzi ...

