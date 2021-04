Ficarra e Picone, ciak a Palermo per la serie “Incastrati” (Di lunedì 26 aprile 2021) Palermo al centro del set della serie “Incastrati” di Ficarra e Picone che andrà in onda su Netflix il prossimo anno. Le riprese, partite stamani in via Sammartino, coinvolgeranno diverse zone della città. mra/mgg/mrv su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 aprile 2021)al centro del set della” diche andrà in onda su Netflix il prossimo anno. Le riprese, partite stamani in via Sammartino, coinvolgeranno diverse zone della città. mra/mgg/mrv su Il Corriere della Città.

Advertising

NetflixIT : Stanno per iniziare in Sicilia le riprese di INCASTRATI: la prima serie scritta, diretta e interpretata da Ficarra… - rep_palermo : Palermo, Ficarra e Picone operai riparatori sul set della loro serie tv [di Vassily Sortino] [aggiornamento delle 1… - CorriereCitta : Ficarra e Picone, ciak a Palermo per la serie “Incastrati” - BrieleDi : @FicarraePicone Cari Ficarra e Picone già abbiamo avuto un comico che ha fatto politica, ed è finita male tre comic… - innuendisoloio : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Primo ciak per 'Incastrati' di Ficarra e Picone, traffico in tilt in via Sammartino (FOTO) - https://t.c… -