F1 | GP Portogallo 2021 | Pirelli per Portimao ha scelto la gamma più dura | per far fronte alle alte temperature

Il Mondiale di Formula Uno 2021 è pronto a tornare in azione dopo la tappa di Imola della scorsa settimana. Nel prossimo weekend il Circus sarà di scena in quel di Portimao, per il Gran Premio del Portogallo, tappa rientrata in calendario dalla scorsa stagione. Cosa dobbiamo attenderci a livello di gomme dallo splendido tracciato dell'Algarve? Dopo due gare disputate con gli stessi pneumatici (C2, C3 e C4) la tappa lusitana introduce la mescola C1, la P Zero White hard, mentre la C2 sarà la P Zero Yellow medium e la C3 sarà la P Zero Red soft. Pirelli ha deciso di portare lo stesso set di gomme del 2020, scelto per soddisfare le caratteristiche impegnative del circuito di Portimao. Il GP del Portogallo torna alla dotazione standard utilizzata per tutta la stagione con ...

