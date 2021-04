Ethereum, un nuovo processore è veloce quanto 32 schede NVIDIA 3080. I giocatori riavranno le amate schede video (Di lunedì 26 aprile 2021) Bitmain, azienda cinese che crea hardware per minare criptovalute ha annunciato un ASIC veloce quanto un rig con 32 GeForce 3080: quando sarà disponibile sul mercato le richieste di GPU dovrebbero ridursi notevolmente.... Leggi su dday (Di lunedì 26 aprile 2021) Bitmain, azienda cinese che crea hardware per minare criptovalute ha annunciato un ASICun rig con 32 GeForce: quando sarà disponibile sul mercato le richieste di GPU dovrebbero ridursi notevolmente....

Digital_Day : Quando uscirà Antminer l'interesse per NVIDIA scenderà di molto - CarloMauri1 : Un nuovo post dal titolo (Antminer E9, ASIC Bitmain potente come 32 GeForce RTX 3080 nel mining di Ethereum) è stat… - oliverbitgroup : DLT Nuovo ingresso 0,00000325(+-20) - AlfredodeCandi1 : RT @pornvisory: Un nuovo articolo sui nostri #NFT. Tenetevi pronti per la prossima settimana ???? - bubbalexone : RT @theledgeritalia: Nuovo #wrappedtoken compatibile con @ethereum @CommunityTon #FreeTON una piattaforma multi-blockchain ha lanciato #W… -