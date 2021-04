Elon Musk e la previsione funesta su Marte: “Ci saranno sicuramente morti…” (Di lunedì 26 aprile 2021) Elon Musk non esclude delle morti nelle prossime missioni verso Marte. Il geniale manager sudafricano, a capo di Tesla e di SpaceX, stava chiacchierando con Peter Diamandis, fondatore della X Prize Foundation, quando si è lasciato andare ad una frase che ha lasciato un po’ basiti: «Magari ci saranno dei morti nei primi viaggi di SpaceX destinati a Marte, ma la fine di questi pionieri sarà avvolta nella gloria». Elon Musk: “Su Marte ci saranno morti” (Foto Sputnik)Decisamente schietto l’uomo più ricco al mondo, conscio che esplorare Marte per l’uomo sarà un’impresa titanica, e nel contempo, ricordando come i viaggi nello spazio abbiano causato svariate vittime nel corso della storia. SpaceX intende toccare il suolo ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 26 aprile 2021)non esclude delle morti nelle prossime missioni verso. Il geniale manager sudafricano, a capo di Tesla e di SpaceX, stava chiacchierando con Peter Diamandis, fondatore della X Prize Foundation, quando si è lasciato andare ad una frase che ha lasciato un po’ basiti: «Magari cidei morti nei primi viaggi di SpaceX destinati a, ma la fine di questi pionieri sarà avvolta nella gloria».: “Sucimorti” (Foto Sputnik)Decisamente schietto l’uomo più ricco al mondo, conscio che esplorareper l’uomo sarà un’impresa titanica, e nel contempo, ricordando come i viaggi nello spazio abbiano causato svariate vittime nel corso della storia. SpaceX intende toccare il suolo ...

