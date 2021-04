Domenica In, Elisabetta Gregoraci rivela “La gente non capisce” (Di lunedì 26 aprile 2021) A Domenica In, ospite di Mara Venier è stata la soubrette Elisabetta Gregoraci che si lascia ad andare a delle confessioni. Elisabetta Gregoraci è stata una delle ospiti di Mara Venier, a Domenica InNegli studi della Rai, Mara Venier ha fatto una lunga intervista alla presentatrice di ‘Battiti! Live’, Elisabetta Gregoraci. Durante questa chiacchierata, la soubrette ha aperto il suo cuore ed ha fatto alcune rivelazioni sui sui genitori, sull’ex marito, Flavio Briatore e del loro figlio Nathan Falco. LEGGI ANCHE—>FLAVIO BRIATORE E LA SUA RICCHEZZA: DA BENETTON “ALLA FUGA” FINO A SCHUMACHER Elisabetta Gregoraci ha subito iniziato ricordando la madre, Matilda, morta qualche anno fa, ... Leggi su formatonews (Di lunedì 26 aprile 2021) AIn, ospite di Mara Venier è stata la soubretteche si lascia ad andare a delle confessioni.è stata una delle ospiti di Mara Venier, aInNegli studi della Rai, Mara Venier ha fatto una lunga intervista alla presentatrice di ‘Battiti! Live’,. Durante questa chiacchierata, la soubrette ha aperto il suo cuore ed ha fatto alcunezioni sui sui genitori, sull’ex marito, Flavio Briatore e del loro figlio Nathan Falco. LEGGI ANCHE—>FLAVIO BRIATORE E LA SUA RICCHEZZA: DA BENETTON “ALLA FUGA” FINO A SCHUMACHERha subito iniziato ricordando la madre, Matilda, morta qualche anno fa, ...

