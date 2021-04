Disabile 12enne aggredita in un parco a Roma | fermate 4 minorenni

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 26 aprile 2021) Ennesimo episodio di bullismo e violenza ad opera di una babygang a. Almeno 4hanno picchiato una ragazzina di 12 anni, riprendendo tutto col telefonino e postando i filmati in rete. Assieme a loro, circa 16 ragazzini, tutti di minore età, che hanno assistito all’aggressione. Ora la procura dei minori ha aperto un’inchiesta, come riporta TGCOM. La ragazzinaè statamentre si trovava in undiNord con pugni in faccia, sulle gambe e sulla pancia poi è stata scaraventata a terra. Circa in 20 hanno assistito la scena, alcuni guardavano, altri riprendevano. Come ricostruito da prime indagini, la ragazzina si trovava con la mamma al, quando un’altra minorenne l’ha avvicinata e l’ha presa ...