Delitto di Avellino, fidanzati non rispondo al gip: arresti convalidati (Di lunedì 26 aprile 2021) Si è avvalsa della facoltà di non rispondere la coppia di fidanzati di Avellino, accusati dell'omicidio del padre di lei, Aldo Gioia, che si opponeva alla loro relazione. Nel corso dell'udienza di convalida degli arresti, gli avvocati difensori dei ragazzi - che si trovano nel carcere della città campana - hanno comunicato la loro decisione al gip, che ha confermato le misure cautelari. Il 23enne, Giovanni L., ha accusato intanto la fidanzata 18enne di aver elaborato un piano per uccidere l'intera famiglia. I due dovranno rispondere di concorso in omicidio aggravato dalla premeditazione contro un familiare: rischiano l'ergastolo. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 26 aprile 2021) Si è avvalsa della facoltà di non rispondere la coppia didi, accusati dell'omicidio del padre di lei, Aldo Gioia, che si opponeva alla loro relazione. Nel corso dell'udienza di convalida degli, gli avvocati difensori dei ragazzi - che si trovano nel carcere della città campana - hanno comunicato la loro decisione al gip, che ha confermato le misure cautelari. Il 23enne, Giovanni L., ha accusato intanto la fidanzata 18enne di aver elaborato un piano per uccidere l'intera famiglia. I due dovranno rispondere di concorso in omicidio aggravato dalla premeditazione contro un familiare: rischiano l'ergastolo.

Advertising

infoitinterno : Delitto di Avellino: i due fidanzati non rispondono al gip, arresti convalidati - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Delitto di Avellino, i fidanzati non rispondono al gip. Lo zio della giovane: “È una ragazza meravigliosa, è stata pla… - infoitinterno : Delitto di Avellino, l’avvocato di Elena Gioia rinuncia all’incarico - infoitinterno : Delitto di Avellino, i fidanzati in silenzio davanti al gip - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Delitto di Avellino, i fidanzati non rispondono al gip. Lo zio della giovane: “È una ragazza meravigliosa, è stata pla… -