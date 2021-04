Dal Financial Times elogio a Draghi ma schiaffo all'Italia "delinquente" (Di lunedì 26 aprile 2021) Un elogio a Draghi, uno schiaffo all'Italia. La firma è del Financial Times , il quotidiano finanziario inglese in un articolo pubblicato sull’edizione cartacea dal titolo “L’Italia ‘delinquente’... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 26 aprile 2021) Un, unoall'. La firma è del, il quotidiano finanziario inglese in un articolo pubblicato sull’edizione cartacea dal titolo “L’’...

Advertising

calabraducia : RT @LoSparaCazzate: Il Financial Times ha scritto che Draghi salva un’Italia delinquente. Peccato che nessuno possa salvare il Financial Ti… - MustErminea : RT @LoSparaCazzate: Il Financial Times ha scritto che Draghi salva un’Italia delinquente. Peccato che nessuno possa salvare il Financial Ti… - francyfra197979 : RT @LoSparaCazzate: Il Financial Times ha scritto che Draghi salva un’Italia delinquente. Peccato che nessuno possa salvare il Financial Ti… - LoSparaCazzate : Il Financial Times ha scritto che Draghi salva un’Italia delinquente. Peccato che nessuno possa salvare il Financia… - BinaryOptionEU : RT 'L’Italia di #Draghi promossa dal Financial Times. -