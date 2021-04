Covid Sicilia, oggi 1.069 contagi e 13 morti: bollettino 26 aprile (Di lunedì 26 aprile 2021) Sono 1.069 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia, secondo la tabella del bollettino di oggi, 26 aprile, pubblicata sul sito del ministero della Salute. Registrati inoltre altri 13 morti, che portano il totale dei decessi da Covid in Regione a 5.305 da inizio pandemia. I dimessi/guariti sono 173.249 (+475) mentre gli attuali positivi nella Regione sono 26.091 (+581). Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 1.254, mentre si trovano in terapia intensiva 174 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 584 a Palermo, 210 a Catania, 101 a Messina, 66 a Ragusa, 19 a Trapani, 37 a Siracusa, 33 a Caltanissetta, 1 ad Agrigento e 18 a Enna. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 26 aprile 2021) Sono 1.069 i nuovida coronavirus in, secondo la tabella deldi, 26, pubblicata sul sito del ministero della Salute. Registrati inoltre altri 13, che portano il totale dei decessi dain Regione a 5.305 da inizio pandemia. I dimessi/guariti sono 173.249 (+475) mentre gli attuali positivi nella Regione sono 26.091 (+581). Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 1.254, mentre si trovano in terapia intensiva 174 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 584 a Palermo, 210 a Catania, 101 a Messina, 66 a Ragusa, 19 a Trapani, 37 a Siracusa, 33 a Caltanissetta, 1 ad Agrigento e 18 a Enna. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Morti e malati di Covid considerati solo numeri per evitare restrizioni e chiusure in… - Gattaccioinfame : RT @AntonioGrzt: Lombardia, Puglia, Sicilia, e infine anche Sardegna. Ecco qualche link. - lisasali3 : RT @reportrai3: #Report lunedì 21.20 @RaiTre Morti e malati di Covid considerati solo numeri per evitare restrizioni e chiusure in Sicilia.… - hashtagsicilia : Covid, la Regione avvia i cantieri dei 17 nuovi Centri vaccinali #sicilia #covid #regionesiciliana #vaccini - TN24Notizie : Covid, boom a Palermo con 584 casi: in Sicilia 1.069 positivi e 13 morti -