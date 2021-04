Covid, ex presidente Consulta Mirabelli: "a cena fuori fino 22 perché asporto possibile, ma serve emendamento" (Di lunedì 26 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 26 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

_Carabinieri_ : L’Arma piange la scomparsa per Covid del Gen. C.A. cong. Cesare Vitale. Già Vice Comandante Generale #Carabinieri,… - ZZiliani : Il più incapace presidente d’Europa. Mentre in tempo di Covid #Real e #Barça azzerano gli acquisti (e il Real vola… - andreapurgatori : LA BATTAGLIA DEI VACCINI. Questa sera ad #Atlantide con @rulajebreal #SilvioGarattini #GuidoSilvestri il presidente… - zazoomblog : Covid ex presidente Consulta Mirabelli: a cena fuori fino 22 perché asporto possibile ma serve emendamento -… - TV7Benevento : Covid, ex presidente Consulta Mirabelli: 'a cena fuori fino 22 perché asporto possibile, ma serve emendamento'... -