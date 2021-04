Con Leonardo e la cyber l'asse franco tedesco ha una crepa in più (Di lunedì 26 aprile 2021) Il gruppo guidato da Alessandro Profumo ha rilevato una quota del 25% della società tedesca Hensoldt. E con un investimento di oltre 600 milioni subentra al fondo americano KKR per cesellare una partnership industriale. Al tempo stesso Thyssen-Krupp prova ad uscire dalla Ast di Terni dove Marcegaglia o Arvedi possono correre in soccorso. Nuove sinergie che si infilano nel rapporto preferenziale tra Parigi e Berlino. Scorrere le pagine del Recovery plan appena rilasciato dal governo ci ricorda sì l'importanza della politica, nella decisione degli orizzonti di una società, ma soprattutto quanto il settore industriale sia ancora cruciale per le nostre economia. E proprio da un incrocio cooperativo, non invasivo e clientelare, tra politica e industria che può arrivare la ripresa economica nei prossimi anni. Proprio sul fronte industriale negli ultimi giorni è arrivata una buona notizia. ... Leggi su panorama (Di lunedì 26 aprile 2021) Il gruppo guidato da Alessandro Profumo ha rilevato una quota del 25% della società tedesca Hensoldt. E con un investimento di oltre 600 milioni subentra al fondo americano KKR per cesellare una partnership industriale. Al tempo stesso Thyssen-Krupp prova ad uscire dalla Ast di Terni dove Marcegaglia o Arvedi possono correre in soccorso. Nuove sinergie che si infilano nel rapporto preferenziale tra Parigi e Berlino. Scorrere le pagine del Recovery plan appena rilasciato dal governo ci ricorda sì l'importanza della politica, nella decisione degli orizzonti di una società, ma soprattutto quanto il settore industriale sia ancora cruciale per le nostre economia. E proprio da un incrocio cooperativo, non invasivo e clientelare, tra politica e industria che può arrivare la ripresa economica nei prossimi anni. Proprio sul fronte industriale negli ultimi giorni è arrivata una buona notizia. ...

Advertising

domenicalive : Una #cabinagold piena d’amore con Pierpaolo Pretelli e il piccolo Leonardo a #DomenicaLive! ?? - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Leonardo da Vinci, Sant'Anna, la Madonna, il Bambino con l'agnello, 1510-1513, olio su… - daimike27 : RT @TgrRaiMolise: ?? Vi aggiorniamo con alcuni flash in attesa del tg delle 19.35 su #rai3 Conduce Monica Raucci Dalla Regia radiofonica Do… - deviIyeon : nessuna serata oscar sarà bella quanto quella del 2016 nella quale leonardo di caprio ha vinto con revenant - eulogyofbryce : A sto punto è quasi meglio Leonardo maini Barbieri che si sta prendendo per il cuxo ma almeno non chiede soldi. Que… -