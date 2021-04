Calcio: Gravina, ‘Marotta fuori da Consiglio? E’ di competenza Lega A’ (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “Marotta è stato votato ed è consigliere federale. Qui c’è da fare una considerazione di tipo personale in colLegamento alla Lega che lo ha votato. Quindi è qualcosa che è nell’ambito della competenza dei rapporti con la Lega di A”. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, al termine del Consiglio federale. “Capisco e condivido quello che dice Marotta ma c’è un passaggio da considerare, non possiamo pensare alla riforma essendo spettatori, riguarda ciascuno di noi e tutte le componenti devo pensare di dover fare qualche rinuncia, tutti dobbiamo dare nostro contributo e rinunciare a qualcosa”, ha aggiunto Gravina. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “Marotta è stato votato ed è consigliere federale. Qui c’è da fare una considerazione di tipo personale in colmento allache lo ha votato. Quindi è qualcosa che è nell’ambito delladei rapporti con ladi A”. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele, al termine delfederale. “Capisco e condivido quello che dice Marotta ma c’è un passaggio da considerare, non possiamo pensare alla riforma essendo spettatori, riguarda ciascuno di noi e tutte le componenti devo pensare di dover fare qualche rinuncia, tutti dobbiamo dare nostro contributo e rinunciare a qualcosa”, ha aggiunto. L'articoloWeb.

