Bar divieto di consumo al banco, la Fipe: “Caos e beffa, intervenga il ministero dell’Economia” (Di lunedì 26 aprile 2021) Bar divieto di consumo al banco. “La circolare con cui il ministero dell’Interno interpreta la possibilità di consumo al banco prevista dal Dl Riaperture, non dà certo la risposta che chiedono e meritano le decine di migliaia di bar e locali che si vedono messi ulteriormente in difficoltà proprio nel momento in cui si parla di riaperture”. Lo afferma Fipe Confcommercio in una nota. “La circolare, infatti, introduce una limitazione ulteriore che non esiste nel Dpcm del 2 marzo scorso, al quale l’ultimo decreto fa riferimento, introducendo una penalizzante restrizione e ulteriore Caos interpretativo”, denuncia la Fipe. Bar divieto di consumo al banco, la Fipe: ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 26 aprile 2021) Bardial. “La circolare con cui ildell’Interno interpreta la possibilità dialprevista dal Dl Riaperture, non dà certo la risposta che chiedono e meritano le decine di migliaia di bar e locali che si vedono messi ulteriormente in difficoltà proprio nel momento in cui si parla di riaperture”. Lo affermaConfcommercio in una nota. “La circolare, infatti, introduce una limitazione ulteriore che non esiste nel Dpcm del 2 marzo scorso, al quale l’ultimo decreto fa riferimento, introducendo una penalizzante restrizione e ulterioreinterpretativo”, denuncia la. Bardial, la: ...

