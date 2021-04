Autoarticolato si blocca in curva | necessario l' intervento dei Vigili del fuoco

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Autoarticolato blocca

LeccoToday

si incastra lungo la via, bloccando il traffico: necessario l'intervento dei vigili del fuoco ad Abbadia Lariana. È accaduto questa mattina in via Onedo, strada che collega la ...VERONA . Forze dell'ordine in azione per diverse ore quest'oggi nel veronese, sulla strada provinciale 16 che collega la Lessinia con l'Est Veronese, nella zona di Mezzane. Unche stava trasportando dei grossi blocchi di marmo, in prossimità di una curva è rimasto completamente bloccato. Il mezzo si è messo di traverso senza riuscire più a muoversi e ...Tir proveniente dalla Spagna, guidato da un autista bielorusso, si incastra nelle strade interne dell’Irpinia e rischia anche di finire in una scarpata.I Vigili del Fuoco di Avellino, subito dopo le ore 14'30 di oggi 22 aprile, sono intervenuti ad Atripalda in contrada Alvanite, sulla strada provinciale 206, per il recupero di un autoarticolato che t ...