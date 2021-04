Anp, Rusconi: nelle scuole raggiunto 70%, difficile fare di più (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma – “La maggior parte delle scuole superiori del Lazio e’ riuscita ad arrivare al 70% delle presenze. Chi non ce l’ha fatta, ha garantito comunque un 60% di alunni in classe”. Mario Rusconi, presidente della sezione laziale dell’Associazione nazionale dirigenti pubblici della scuola (Anp), commenta all’agenzia di stampa Dire la giornata di rientri in classe per le scuole della Regione Lazio. Secondo il Decreto riaperture, le scuole nelle zone gialle o arancioni devono garantire la didattica in presenza “ad almeno il 70% e fino al 100% della popolazione studentesca”. Ma l’Ufficio scolastico regionale del Lazio ha pubblicato una nota in cui stabilisce che gli istituti intenzionati ad andare oltre il 70% “dovranno chiedere la preventiva autorizzazione di questo Ufficio, che si raccordera’ con le ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma – “La maggior parte dellesuperiori del Lazio e’ riuscita ad arrivare al 70% delle presenze. Chi non ce l’ha fatta, ha garantito comunque un 60% di alunni in classe”. Mario, presidente della sezione laziale dell’Associazione nazionale dirigenti pubblici della scuola (Anp), commenta all’agenzia di stampa Dire la giornata di rientri in classe per ledella Regione Lazio. Secondo il Decreto riaperture, lezone gialle o arancioni devono garantire la didattica in presenza “ad almeno il 70% e fino al 100% della popolazione studentesca”. Ma l’Ufficio scolastico regionale del Lazio ha pubblicato una nota in cui stabilisce che gli istituti intenzionati ad andare oltre il 70% “dovranno chiedere la preventiva autorizzazione di questo Ufficio, che si raccordera’ con le ...

