Amendola,coprifuoco? Non sia bandiera da campagna elettorale (Di lunedì 26 aprile 2021) "Non possiamo fare una campagna di tweet, di raccolte di firme su questioni come queste io non ho alcun dubbio a discutere la saggezza di alcune proposte dei vari partiti però non ne facciamo una ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 aprile 2021) "Non possiamo fare unadi tweet, di raccolte di firme su questioni come queste io non ho alcun dubbio a discutere la saggezza di alcune proposte dei vari partiti però non ne facciamo una ...

Intervista a Gianni Cuperlo ... legge Zan e suicidio assistito, la Lega chiede di riaprire prima, vuole togliere il coprifuoco e ...sarebbe mai diventato il segretario del Pci perché dopo Longo la scelta sarebbe caduta tra Amendola e ...

