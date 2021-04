2° Management delle Società Calcistiche | al via il corso di formazione

(Di lunedì 26 aprile 2021) In programma dal 27 aprile 2021 deldi Altapresso la School ofdell’Università LUM accreditato dalla FIGC per l’accesso diretto all’esame per Direttori Sportivi Prenderà il via il prossimo 27 aprile 2021 la seconda edizione deldi Altapresso la School ofdell’Università LUM accreditato dalla FIGC per l’accesso diretto all’esame per Direttori Sportivi. Accreditato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc) e in collaborazione con ADICOSP (Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi), la LUM School ofpresenta la seconda edizione deldi Altain...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Management delle

L'Aquila Blog

...- Strategie di rilancio territoriale per la Gran Vega de Sevilla attraverso il recupero...response of monopiles subject to combined horizontal and uplift loads Alireza Emad Information...... al pariaziende mature, un dipartimentoProfessioni sanitarie formato da strutture ... È fuor di dubbio che ilabbia, attraverso il processo in questione, riconosciuto il valore ...In programma dal 27 aprile 2021 del corso di Alta Formazione presso la School of Management dell’Università LUM accreditato dalla FIGC per l’accesso ...Introduzione Ogni anno, in questo periodo, si comincia a pensare che a breve ritornerà l’estate e con essa i problemi in stalla, se lo stress da caldo non è stato accuratamente prevenuto. Quando ormai ...