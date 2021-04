Sottomarino scomparso in Indonesia | la tragica morte delle 53 persone a bordo

(Di domenica 25 aprile 2021) Una notiziama non inattesa: è stato rinvenuto ilindallo scorso mercoledì. Tutti i 53 membri dell'equipaggio sono morti . Leggi anche > A confermarlo le ...

Advertising

marcodimaio : Cordoglio e sgomento per le morte dei 53 membri dell’equipaggio a bordo di un #sottomarino indonesiano scomparso ne… - MediasetTgcom24 : Indonesia, ritrovato il sottomarino scomparso: morti i 53 a bordo #sottomarino - alessiaagali : RT @CdT_Online: Il mezzo subacqueo era scomparso nel mare di Bali: deceduti i 53 membri dell’equipaggo - monicamondini : RT @MediasetTgcom24: Indonesia, ritrovato il sottomarino scomparso: morti i 53 a bordo #sottomarino - jos_90 : RT @CdT_Online: Il mezzo subacqueo era scomparso nel mare di Bali: deceduti i 53 membri dell’equipaggo -

Ultime Notizie dalla rete : Sottomarino scomparso

Una notizia tragica ma non inattesa: è stato rinvenuto ilin Indonesia dallo scorso mercoledì. Tutti i 53 membri dell'equipaggio sono morti . Leggi anche > A confermarlo le autorità indonesiane, dopo che ilaveva fatto ...E' stato ritrovato ilmercoledì 21 aprile nel mar di Bali . Lo hanno reso noto le autorità indonesiane, aggiungendo che i 53 membri dell'equipaggio sono tutti morti . Già nelle ore precedenti erano ...È stato ritrovato il sottomarino scomparso mercoledì scorso nel mar di Bali. Lo hanno reso noto le autorità indonesiane, aggiungendo che i 53 membri dell'equipaggio sono tutti morti. Dopo tre giorni ...Una notizia tragica ma non inattesa: è stato rinvenuto il sottomarino scomparso in Indonesia dallo scorso mercoledì. Tutti i 53 membri dell'equipaggio sono morti.