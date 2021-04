Serie A, Marelli: “Gol Faraoni da annullare. No rigore sul contatto Bonucci-Vlahovic” (Di domenica 25 aprile 2021) L’ex arbitro Luca Marelli ha messo ordine per quanto riguarda due episodi arbitrali dubbi all’interno di Inter-Verona e Fiorentina-Juventus. Si parte dal gol annullato a Faraoni: “Dobbiamo togliere la leggenda che il portiere non possa essere toccato in area. C’è un contatto sul braccio sinistro di Faraoni, che impedisce l’intervento al numero 1 interista. Non è sbagliato annullare la rete secondo me”, ha affermato Marelli, ospite a Tutti Convocati. Si è poi passati al contatto Bonucci-Vlahovic: “C’è, ma non deve essere fischiato. Ha preso posizione e ha lasciato scorrere il pallone. Sono dell’idea che non devono essere fischiati i contattini. Il rigore dato ala Fiorentina? C’è poco da eccepire, il braccio è sopra ... Leggi su sportface (Di domenica 25 aprile 2021) L’ex arbitro Lucaha messo ordine per quanto riguarda due episodi arbitrali dubbi all’interno di Inter-Verona e Fiorentina-Juventus. Si parte dal gol annullato a: “Dobbiamo togliere la leggenda che il portiere non possa essere toccato in area. C’è unsul braccio sinistro di, che impedisce l’intervento al numero 1 interista. Non è sbagliatola rete secondo me”, ha affermato, ospite a Tutti Convocati. Si è poi passati al: “C’è, ma non deve essere fischiato. Ha preso posizione e ha lasciato scorrere il pallone. Sono dell’idea che non devono essere fischiati i contattini. Ildato ala Fiorentina? C’è poco da eccepire, il braccio è sopra ...

