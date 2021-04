Primo Maggio: tra i big Fedez, Bugo e Colapesce-Dimartino (Di domenica 25 aprile 2021) ROMA – È cominciato sui social del Primo Maggio di Roma il conto alla rovescia per il grande evento live che riporta gli artisti e le maestranze sul palco. Sulle pagine Instagram e Facebook ogni giorno viene svelato un nuovo tassello del puzzle che andrà a comporre il cast del Concertone. La location principale per le esibizioni in diretta degli artisti sarà la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, con i live che inizieranno alle ore 16.30 di sabato 1° Maggio. Trapelano già le prime indiscrezioni sul cast dei big. Per la prima volta sul palco della manifestazione ci sarà Fedez. Confermati anche Colapesce-Dimartino, Bugo ed Extraliscio. Nel cast anche Motta, Chadia Rodriguez, The Zen Circus e Claudio Capéo. Intanto Cargo (Roma), Marte Marasco (Milano) e Neno ... Leggi su lopinionista (Di domenica 25 aprile 2021) ROMA – È cominciato sui social deldi Roma il conto alla rovescia per il grande evento live che riporta gli artisti e le maestranze sul palco. Sulle pagine Instagram e Facebook ogni giorno viene svelato un nuovo tassello del puzzle che andrà a comporre il cast del Concertone. La location principale per le esibizioni in diretta degli artisti sarà la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, con i live che inizieranno alle ore 16.30 di sabato 1°. Trapelano già le prime indiscrezioni sul cast dei big. Per la prima volta sul palco della manifestazione ci sarà. Confermati ancheed Extraliscio. Nel cast anche Motta, Chadia Rodriguez, The Zen Circus e Claudio Capéo. Intanto Cargo (Roma), Marte Marasco (Milano) e Neno ...

