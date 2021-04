Mihajlovic | ' Partita falsata | solo a noi fischiano rigori così'

(Di domenica 25 aprile 2021) BOLOGNA - L'allenatore del Bologna , Sinisa, ha commentato a Sky Sport la sconfitta per 5 - 0 incassata dai suoi in casa dell' Atalanta : "Dopo i primi venti minuti dovevamo essere avanti ...

Advertising

Dalla_SerieA : Mihajlovic: 'Rigore ed espulsione hanno cambiato la gara' - - LorenzoPuliga : RT @RaiSport: #Calcio #Mihajlovic non ci sta: 'Partita falsata dall'arbitro' Leggi la notizia?? - PisuDavi : @calciomercatoit Il bello che per Mihajlovic si tratta di partita falsata ?? - alabarda67 : @SerieA @Atalanta_BC Mihajlovic dopo il 5-0 contro l’Atalanta se la prende con l’arbitro: “Partita falsata” - infoitsport : Mihajlovic | ' Sempre questi rigori contro di noi E la partita è finita lì' -

Ultime Notizie dalla rete : Mihajlovic Partita

... una gara perfetta quella dei neroazzurri a cui la squadra di Sinisanon è riuscita a ... se a queste lacune avesse risposto l'attacco probabilmente parleremmo di unama in questo ...... ma incolpa solo sé stessa , incassa, volta pagina, migliora e dà uno schiaffo ache ... Un tempo forse sarebbeun'asta, il talento di turno con la valigia sul nastro della piazza più ...Di seguito, suddivise per argomenti principali, le dichiarazioni rilasciate prima ai microfoni di Sky Sport e poi in conferenza stampa dal tecnico rossoblù Sinisa Mihajlovic al termine di Atalanta-Bol ...Atalanta-Bologna 5-0: ecco le note liete e quelle dolenti in casa rossoblù relativamente al match disputato ieri al Gewiss Stadium. PRO I primi venti minuti – L’approccio alla gara è stato buonissimo, ...