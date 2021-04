Ludovico Einaudi | il 4 giugno esce “Cinema”

(Di domenica 25 aprile 2021) MILANO – Con una carriera che dura da tre decenni e più generazioni, la musica del compositore e pianistaè diventata una delle più riconoscibili al mondo. E per celebrare i suoi incredibili successitografici, Decca Records ha annunciato “”, una nuova raccolta di incredibili opere musicali realizzate dae utilizzate in film e TV che sarà pubblicata il 4. ‘’ presenta 28 brani mozzafiato dal grande e piccolo schermo tra cui Insidious, Sense8, This is England e le quattro composizioni inserite nella colonna sonora di Nomadland, pellicola tra le favorite per il premio Oscar. La regista Chloe Zhao è stata recentemente ospite nel podcast Experience: TheStory, nel quale ha ...

... le colonne sonore più ascoltate rispetto al premio Miglior film 1, Seven Days Walking - The Father 2 Emile Mosseri, Minari (Original Motion Picture Soundtrack) - Minari 3 Various ...C'è stato un momento in cui ho pensato che le varie parti della storia non si unissero, che risultassero pezzi a sé stanti, senza amalgama. So di non fare bella figura a confessarlo, ...MILANO - Con una carriera che dura da tre decenni e più generazioni, la musica del compositore e pianista Ludovico Einaudi è diventata una delle più ...“Il motivo per cui volevo davvero lavorare con Einaudi è il modo in cui usava i violini. Volevo avere un filo d’oro simile a un violino per tutto il film [The Father]. Quindi, era una composizione mol ...