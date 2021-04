L' Udinese cala il poker contro il Benevento | ora Filippo Inzaghi trema

(Di domenica 25 aprile 2021) L'ilal Vigorito e inguaia il. Trascinati da un superbo De Paul, autore di due assist e di tante pregevoli giocate, i friulani di Gotti si impongono 4-2 nell'anticipo delle 12.30 e conquistano tre punti che significano salvezza. Ben altro stato d'animo per la formazione di, che cercava un successo per allontanare la zona calda. Quattro minuti egià avanti: il gran lancio di De Paul premia l'inserimento di Molina che insacca con un gran diagonale, il Var conferma che è tutto regolare. Strada subito in salita per la formazione di casa, che cerca subito la reazione: Musso è strepitoso sulla conclusione al volo di Glik.perde poi Sau, a causa di un problema muscolare e inserisce Gaich. Alla ...

L'il poker, Benevento nei guai Filippo Inzaghi sceglie la difesa a 3, composta da Glik, Caldirola e Barba. A centrocampo gioca Dabo mentre in avanti Sau la spunta su Gaich come partner ...Se l'compie lo scatto decisivo verso la salvezza (la squadra di Gotti si porta a 39 punti), il Benevento adesso vede molto vicina la zona rossa della classifica. Inzaghi, che non vince dall'impresa ...MILANO - Gol e spettacolo nel lunch match della trentatreesima giornata di Serie A, in cui l'Udinese si impone sul campo del Benevento ipotecando il discorso salvezza. E' proprio la squadra di Luca ...L'Udinese sale a quota 39 ed è ormai certa della permanenza in A. Gli stregoni restano a tre punti dal Cagliari terzultimo ...