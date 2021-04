Liegi-Bastogne-Liegi oggi: orario, tv, programma, percorso, streaming, favoriti (Di domenica 25 aprile 2021) La Liegi-Bastogne-Liegi 2021, la centosettesima edizione della più prestigiosa tra le tre classiche delle Ardenne, nonché la manifestazione più antica del calendario World Tour, si terrà oggi. I migliori corridori al mondo si sfideranno sulle aspre cotes della Vallonia, in una delle gare in linea più dure in assoluto. Al via ci saranno tanti grandissimi nomi e lo spettacolo è praticamente assicurato. IL percorso Il tracciato della Liegi-Bastogne-Liegi 2021 misura ben 259 chilometri e presenta, al suo interno, la bellezza di undici cotes. Il tratto chiave del percorso della Doyenne, che ricordiamo essere stato rinnovato nel 2019, inizia al chilometro 223 e prevede, ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021) La2021, la centosettesima edizione della più prestigiosa tra le tre classiche delle Ardenne, nonché la manifestazione più antica del calendario World Tour, si terrà. I migliori corridori al mondo si sfideranno sulle aspre cotes della Vallonia, in una delle gare in linea più dure in assoluto. Al via ci saranno tanti grandissimi nomi e lo spettacolo è praticamente assicurato. ILIl tracciato della2021 misura ben 259 chilometri e presenta, al suo interno, la bellezza di undici cotes. Il tratto chiave deldella Doyenne, che ricordiamo essere stato rinnovato nel 2019, inizia al chilometro 223 e prevede, ...

