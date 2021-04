Liegi-Bastogne-Liegi 2021 | la maledizione della Francia Digiuno di 31 anni | che occasione persa per Alaphilippe!

(Di domenica 25 aprile 2021) “Non penso di aver fatto alcun errore. Pogacar l’ha gestito alle perfezione, con un tempismo perfetto. Non ho alcun rimpianto”. Parole di resa quelle di Julian Alaphilippe al termine. Il fenomeno transalpino è stato costretto ad arrendersi, al termine di 259,1 chilometri durissimi, solo al colpo di reni di un fenomenale Tadej Pogacar. Non si interrompe dunque, nonostante le attese fossero altissime, visto che il campione del mondo in carica era il favoritovigilia dopo lo spettacolare trionfo alla Freccia Vallone, il lunghissimo. L’ultimo successo nella Doyenne per i transalpini risale addirittura al lontanissimo 1980, quando si impose Bernard ...

Advertising

Eurosport_IT : ?? “TADEJ POGACARRRRR! ALLA PRIMA MONUMENTO DELLA SUA CARRIERA, IL PRINCIPE SLOVENO” Ragazzi ma che finale alla Lie… - Eurosport_IT : MA CHE FENOMENO È POGACAR ?!?! ?? Il 22enne sloveno vince la Liegi-Bastogne-Liegi, è la sua prima monumento in carr… - alessandro_972 : RT @SpazioCiclismo: Gli uomini più attesi della Liegi-Bastogne-Liegi visti tramite le nostre consuete pagelle #LBL - infoitsport : Quanti soldi ha guadagnato Tadej Pogacar vincendo la Liegi-Bastogne-Liegi 2021? Montepremi bassissimo - bicitv : Liegi-Bastogne-Liegi: Tadej Pogacar si prende la sua prima Classica -

Ultime Notizie dalla rete : Liegi Bastogne

. Ha vinto il fenomeno sloveno Tadej Pogacar. Affare sloveno. L'anno scorso ha vinto Roglic, quest'anno il potente e giovane Pogacar. Meritatamente . Ha vinto ...In pochi mesi vince prima il Tour poi laa soli 22 anni, è un corridore fantastico che ci farà divertire ed emozionare tantissimo per i prossimi 10 - 15 anni. Julian Alaphilippe 9 : corsa quasi ..."Non penso di aver fatto alcun errore. Pogacar l’ha gestito alle perfezione, con un tempismo perfetto. Non ho alcun rimpianto". Parole di resa quelle di Julian Alaphilippe al termine della Liegi-Basto ...PROFESSIONISTI \| 25/04/2021 \| 18:45 di Francesca Monzone. Il suo 41° compleanno, Alejandro Valverde lo ha festeggiato in corsa. Lui che ha ancora tanta voglia di vincere, sul tra ...