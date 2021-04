Lega: No al coprifuoco, sì a riaperture ragionevoli (Di domenica 25 aprile 2021) – Da oggi, 25 Aprile, la Lega lancia la sottoscrizione per togliere il coprifuoco e ottenere maggiori riaperture dove la situazione sanitaria sia sotto controllo. L’annuncio è stato dato da Matteo Salvini poco dopo la mezzanotte di ieri, allo scattare del 25 Aprile, durante una diretta sui propri profili social. Per aderire all’iniziativa c’è il sito Legaonline.it/nocoprifuoco che nel giro di poche ore (dalla mezzanotte di ieri) ha già registrato migliaia di adesioni. L’hashtag della campagna è: #nocoprifuoco Ecco il testo della sottoscrizione: “NOI, donne e uomini liberi d’Italia, chiediamo la cancellazione dell’insensato coprifuoco e la riapertura di TUTTE le attività nelle zone (gialle o bianche) in cui il virus sia sotto controllo”. Leggi su romadailynews (Di domenica 25 aprile 2021) – Da oggi, 25 Aprile, lalancia la sottoscrizione per togliere ile ottenere maggioridove la situazione sanitaria sia sotto controllo. L’annuncio è stato dato da Matteo Salvini poco dopo la mezzanotte di ieri, allo scattare del 25 Aprile, durante una diretta sui propri profili social. Per aderire all’iniziativa c’è il sitoonline.it/noche nel giro di poche ore (dalla mezzanotte di ieri) ha già registrato migliaia di adesioni. L’hashtag della campagna è: #noEcco il testo della sottoscrizione: “NOI, donne e uomini liberi d’Italia, chiediamo la cancellazione dell’insensatoe la riapertura di TUTTE le attività nelle zone (gialle o bianche) in cui il virus sia sotto controllo”.

