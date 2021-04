Ladro senza scrupoli ruba la macchinina elettrica ad un bimbo e scappa: 40enne incastrato dalle videocamere (Di domenica 25 aprile 2021) Un furto è un gesto che va contro il rispetto e la privacy delle persone; ma un furto nei confronti di un bambino come si può descrivere? Purtroppo è quello che è successo lo scorso 18 aprile a Grottaferrata nel parcheggio di un supermercato ai danni di un povero bimbo. Quest’ultimo si trovava all’esterno di un supermercato in via Renato Castellini e stava giocando con la sua macchinetta elettrica sotto lo sguardo della madre. Il malvivente stava osservando con attenzione la scena, aspettando che la madre si distrusse per mettere a segno il suo colpo. Leggi anche: Sorelle ladre in azione al centro commerciale di Valmontone: ecco come hanno ‘ripulito’ 6 negozi ruba il giocattolo ad un bambino: incastrato dalla videosorveglianza Il bambino, come immaginava il Ladro, ad un certo punto si è allontanato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 25 aprile 2021) Un furto è un gesto che va contro il rispetto e la privacy delle persone; ma un furto nei confronti di un bambino come si può descrivere? Purtroppo è quello che è successo lo scorso 18 aprile a Grottaferrata nel parcheggio di un supermercato ai danni di un povero. Quest’ultimo si trovava all’esterno di un supermercato in via Renato Castellini e stava giocando con la sua macchinettasotto lo sguardo della madre. Il malvivente stava osservando con attenzione la scena, aspettando che la madre si distrusse per mettere a segno il suo colpo. Leggi anche: Sorelle ladre in azione al centro commerciale di Valmontone: ecco come hanno ‘ripulito’ 6 negoziil giocattolo ad un bambino:dalla videosorveglianza Il bambino, come immaginava il, ad un certo punto si è allontanato ...

Advertising

CorriereCitta : Ladro senza scrupoli ruba la macchinina elettrica ad un bimbo e scappa: 40enne incastrato dalle videocamere - vale_lapinella : @sonia172505 Guarda nemmeno, io pensavo di essere un pericolo ' una minaccia' come hai detto tu tanto che quel tizi… - pepebigne : @mauroarcobaleno Te lasceresti mai la porta di casa aperta 24 ore su 24 senza controllare chi entra? Ti può entrare… - Ma_Rafa67 : @fattoquotidiano In miniera te manderei..,e ti ci lascerei, con chi LAVORA senza tutele. Ladro!!! - sigmarco : @emmevilla A me basta un anno e mezzo confinato. Sono contento di poter di nuovo avere libertà di andare in giro, d… -

Ultime Notizie dalla rete : Ladro senza Santeramo in Colle, ancora in fuga il ladro delle reliquie Il ladro, o i ladri, ha portato via un frammento di un osso del cranio del santo martire dal ... Ora in qualsiasi forma: anonima, ufficiale, organizziamo una festa, senza assembramenti... ma ora ...

Raid punitivo dopo il furto di una bicicletta, scopre il ladro e lo prende a bastonate Dopo averlo cercato nella sua abitazione, senza peraltro rinvenire la bicicletta, decise di organizzare una spedizione punitiva, assieme a un amico: davanti a una ventina di persone, in un bar, il ...

Santeramo in Colle, ancora in fuga il ladro delle reliquie La Gazzetta del Mezzogiorno Santeramo in Colle, ancora in fuga il ladro delle reliquie Bari - Non si placa a Santeramo in Colle l'indignazione per il furto della reliquia di sant’Erasmo. Il ladro, o i ladri, ha portato via un frammento di un osso del cranio del santo martire dal prezios ...

Garibaldi, il massone assassino, stupratore, corsaro, pirata e ladro Gela. Continuare a parlare di Garibaldi, costituisce un dovere morale per noi meridionali, visto che gli uomini del risorgimento Italiano facevano parte della ...

Il, o i ladri, ha portato via un frammento di un osso del cranio del santo martire dal ... Ora in qualsiasi forma: anonima, ufficiale, organizziamo una festa,assembramenti... ma ora ...Dopo averlo cercato nella sua abitazione,peraltro rinvenire la bicicletta, decise di organizzare una spedizione punitiva, assieme a un amico: davanti a una ventina di persone, in un bar, il ...Bari - Non si placa a Santeramo in Colle l'indignazione per il furto della reliquia di sant’Erasmo. Il ladro, o i ladri, ha portato via un frammento di un osso del cranio del santo martire dal prezios ...Gela. Continuare a parlare di Garibaldi, costituisce un dovere morale per noi meridionali, visto che gli uomini del risorgimento Italiano facevano parte della ...