Inter-Verona, Tramontana impazzisce di gioia al gol di Darmian: la reazione (VIDEO) (Di domenica 25 aprile 2021) L’Inter di Antonio Conte ha sconfitto il Verona di Ivan Juric per 1-0, contando su una rete del jolly Matteo Darmian. I nerazzurri corrono repentinamente verso il diciannovesimo Scudetto della loro storia, per la gioia dei sostenitori nerazzurri. Tra questi vi è di certo Filippo Tramontana, commentatore e notoriamente tifosissimo della Beneamata, impazzito di gioia al momento della rete di Darmian, esattamente al 76?. Di seguito il VIDEO del commento di Tramontana a Inter-Verona. GLI HIGHLIGHTS DI Inter-Verona LA gioia DI Tramontana SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 25 aprile 2021) L’di Antonio Conte ha sconfitto ildi Ivan Juric per 1-0, contando su una rete del jolly Matteo. I nerazzurri corrono repentinamente verso il diciannovesimo Scudetto della loro storia, per ladei sostenitori nerazzurri. Tra questi vi è di certo Filippo, commentatore e notoriamente tifosissimo della Beneamata, impazzito dial momento della rete di, esattamente al 76?. Di seguito ildel commento di. GLI HIGHLIGHTS DILADISportFace.

Advertising

SquawkaNews : Inter's last two Serie A victories: ? Inter 1-0 Cagliari (11/04) ?? Darmian (77') ??? Hakimi ? Inter 1-0 Verona (2… - Inter : ?? | PRESENTAZIONI ??? ????? #InterVerona @vieri_bobo ?? ?? - FBiasin : '#Superlega, 11 club di #SerieA chiedono sanzioni per #Juve, #Inter e #Milan. Non firmano Lazio, Napoli, Fiorentina… - InformazioneOg : Inter-Verona finisce 1-0: Darmian spinge i nerazzurri verso lo scudetto #Inter #verona #darmian #nerazzuri… - Ansa_Piemonte : Serie A: l'Inter vince a Verona, pari Juve a Firenze. Darmian decisivo per i nerazzurri, Morata salva i bianconeri… -