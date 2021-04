Il sindaco di Milano: «La Superlega è stata un grande errore» (Di domenica 25 aprile 2021) Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato della Superlega al termine delle celebrazioni per la giornata della Liberazione. Ha rivolto la sua disapprovazione ai due club milanesi che vi avevano aderito. “Credo che questa faccenda della Superlega per come è stata presentata e portata avanti sia stata un grande errore e da questo punto di vista non ci sono dubbi. Questa vicenda è forse la più eclatante dimostrazione che la gente e l’interesse collettivo possono far cambiare le cose, una volta questo non era nemmeno immaginabile. È chiaro che si devono unire l’interesse collettivo, la capacità della politica di prendere posizione, e parlo di Johnson fino a Draghi, i media e i social media, che a volte per noi politici sono un problema ma che possono ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 25 aprile 2021) Ildi, Giuseppe Sala, ha parlato dellaal termine delle celebrazioni per la giornata della Liberazione. Ha rivolto la sua disapprovazione ai due club milanesi che vi avevano aderito. “Credo che questa faccenda dellaper come èpresentata e portata avanti siaune da questo punto di vista non ci sono dubbi. Questa vicenda è forse la più eclatante dimostrazione che la gente e l’interesse collettivo possono far cambiare le cose, una volta questo non era nemmeno immaginabile. È chiaro che si devono unire l’interesse collettivo, la capacità della politica di prendere posizione, e parlo di Johnson fino a Draghi, i media e i social media, che a volte per noi politici sono un problema ma che possono ...

