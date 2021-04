Ghirelli ' complimenti al Como | splendida cavalcata'

(Di domenica 25 aprile 2021) ", unache vi ha portato in B. Avete compiuto un percorso segnato da grande impegno e professionalità, in un anno tribolato a causa della pandemia quindi avete ancora ...

Questi iespressi al Como promosso in B dal presidente della Lega Pro, Francesco. "Il Como rappresenta una storia gloriosa nel calcio italiano e con i suoi valori ha onorato la ...Questi iespressi al Como promosso in B dal presidente della Lega Pro, Francesco. "Il Como rappresenta una storia gloriosa nel calcio italiano e con i suoi valori ha onorato la ..."Complimenti, una splendida cavalcata che vi ha portato in B. Avete compiuto un percorso segnato da grande impegno e professionalità, in un anno tribolato a causa della pandemia quindi avete ancora ma ...Il Vicepresidente vicario Marcel Vulpis ha assistito alla vittoria sulla Triestina e ha visitato le strutture: ‘Ho testato con mano la bontà del progetto di Santopadre’ La Lega Pro in visita al Perugi ...