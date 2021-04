Foggia: “I 3 punti oggi sono fondamentali” (Di domenica 25 aprile 2021) Il ds del Benevento, Pasquale Foggia, ha parlato a DAZN pochi minuti prima della gara contro il Benevento, delicata sfida salvezza per i sanniti. Queste le sue parole: “Mi aspetto tanto da tutti. Da Viola, da Lapadula, da questi ragazzi che hanno dato tanto e che ora devono coronare questo percorso con il raggiungimento della salvezza. oggi non sarà una partita facile, ma abbiamo tutte le carte in regola per portare a casa i tre punti”. Foto: Sito Benevento L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 aprile 2021) Il ds del Benevento, Pasquale, ha parlato a DAZN pochi minuti prima della gara contro il Benevento, delicata sfida salvezza per i sanniti. Queste le sue parole: “Mi aspetto tanto da tutti. Da Viola, da Lapadula, da questi ragazzi che hanno dato tanto e che ora devono coronare questo percorso con il raggiungimento della salvezza.non sarà una partita facile, ma abbiamo tutte le carte in regola per portare a casa i tre”. Foto: Sito Benevento L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

