Focaccia messinese, la ricetta di Giusina in cucina (Di domenica 25 aprile 2021) Dalla provincia di Messina la ricetta di Giusina in cucina, la Focaccia messinese, una golosa ricetta siciliana per una Focaccia fatta con acciughe, formaggi, scarola, pomodorini, una vera golosità. La cuociamo nella teglia rettangolare ben unta e la serviamo a quadrotti. La ricetta della Focaccia messinese suggerita da Giusina in cucina sarà una cena perfetta per tutta la famiglia, anche per mangiare la scarola che bisogna aggiungere in abbondanza sulla Focaccia. Non perdete questa e le altre ricette di Giusina, la giornalista che ha una vera passione in cucina, una passione per le ricette siciliane.

Ultime Notizie dalla rete : Focaccia messinese Messina regina dello street food: la focaccia messinese, origini antiche e bontà senza tempo La focaccia messinese, street food per eccellenza in riva allo Stretto: origini borboniche, bontà rimasta intatta nel tempo Quando si parla delle eccellenze del Sud Italia, non si può non menzionare il ...

