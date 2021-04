Esonero Pirlo, la società valuta in queste ore: gli aggiornamenti (Di domenica 25 aprile 2021) valutazioni in casa Juventus circa l’Esonero di Pirlo e gli aggiornamenti sulla futura panchina bianconera Una macchina perfetta cui è saltato il motore. Questa sembra essere la Juventus di Andrea Pirlo che continua a collezionare insuccessi mai visti prima. Il decimo scudetto consecutivo sembra ormai essere lontano a 5 giornate dalla fine della Serie A, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 25 aprile 2021)zioni in casa Juventus circa l’die glisulla futura panchina bianconera Una macchina perfetta cui è saltato il motore. Questa sembra essere la Juventus di Andreache continua a collezionare insuccessi mai visti prima. Il decimo scudetto consecutivo sembra ormai essere lontano a 5 giornate dalla fine della Serie A, L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

CalsolaroMirco : Se davvero l'esonero di Sarri è stato a causa del mancato feeling con il gruppo squadra, feeling che con Pirlo a de… - Domenic66983846 : @mirkonicolino Serve, e lo dico con profonda tristezza perché io in Pirlo ci credevo, un'esonero immediato perché c… - mister_ricci : La colpa grave non è di #Pirlo ma di chi si è fatto trovare impreparato dopo l'esonero di Sarri, perdendo tempo ed… - juperikizi : @kerusvais @andagn ma non scherziamo... sono d'accordo con l'esonero di Pirlo ma la Juve ha bisogno di altro, non di minestre riscaldate - faber65c : RT @FlashJ18: @ilciccio67 Allegri senza Champions il prossimo anno non arriva... quindi ...per me l’unico modo per averlo in panchina é l’e… -