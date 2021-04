Elisabetta Gregoraci, la rivelazione a Domenica In: 'Dopo Briatore voglio un grande amore' (Di domenica 25 aprile 2021) la rivelazione a : 'Dopo Briatore voglio un grande amore' . Ospite di ha rivelato in tv: ' Ero molto impaurita all'idea di sposare Flavio Briatore , ero molto giovane. L'ho conosciuto a 24 anni ed ero ... Leggi su leggo (Di domenica 25 aprile 2021) laa : 'un' . Ospite di ha rivelato in tv: ' Ero molto impaurita all'idea di sposare Flavio, ero molto giovane. L'ho conosciuto a 24 anni ed ero ...

Advertising

vale1586stella : RT @Ginevra_Styles_: “Ti rendi conto che la vita è talmente bella che bisogna essere sempre felici, perché quando stiamo bene e in salute d… - vale1586stella : RT @Jace_Campbell_: Entra ballando. Esordisce emozionata dicendo che non si aspettava tutto questo affetto. Mostra l’amore che prova per la… - ibabbalei : RT @Hhhhaei: Si un overparty a ELISABETTA GREGORACI perché non è che non ha voluto !! Lei ha parlato per Briatore e proposta di matrimonio… - DaniC__93 : RT @Ginevra_Styles_: “Ti rendi conto che la vita è talmente bella che bisogna essere sempre felici, perché quando stiamo bene e in salute d… - zazoomblog : Elisabetta Gregoraci la rivelazione a Domenica In: «Dopo Briatore voglio un grande amore» - #Elisabetta #Gregoraci… -