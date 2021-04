Denise Pipitone, Piera Maggio a Domenica In: “C’è chi ha sbagliato in questa vicenda e deve pagare”. Mara Venier fatica a proseguire (Di domenica 25 aprile 2021) La mamma di Denise Pipitone, Piera Maggio, è stata ospite di Domenica In oggi, 25 aprile, e con Mara Venier si è lasciata andare ad uno sfogo sincero. Tanto che la stessa padrona di casa, in certi momenti, ha faticato a proseguire nell’intervista, entrambe con le lacrime agli occhi. “Ho lasciato una bambina di quattro anni. Ne sono passati diciassette. Non so nemmeno che viso abbia mia figlia oggi“, ha esordito Piera Maggio. “Denise è la figlia di tutti gli italiani. Si sopravvive e si cerca di andare avanti in ogni modo, ma questa non è vita. In 17 anni abbiamo sempre cercato mia figlia, la speranza non si è mai affievolita”. Inevitabilmente, si sono ripercorse tutte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) La mamma di, è stata ospite diIn oggi, 25 aprile, e consi è lasciata andare ad uno sfogo sincero. Tanto che la stessa padrona di casa, in certi momenti, hato anell’intervista, entrambe con le lacrime agli occhi. “Ho lasciato una bambina di quattro anni. Ne sono passati diciassette. Non so nemmeno che viso abbia mia figlia oggi“, ha esordito. “è la figlia di tutti gli italiani. Si sopravvive e si cerca di andare avanti in ogni modo, manon è vita. In 17 anni abbiamo sempre cercato mia figlia, la speranza non si è mai affievolita”. Inevitabilmente, si sono ripercorse tutte ...

