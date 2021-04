Coprifuoco, scontro tra Letta e Salvini (Di domenica 25 aprile 2021) scontro tra Letta e Salvini sul Coprifuoco. Il dem: “Bisogna votare con la maggioranza”. La replica: “Non si fida degli italiani”. ROMA – E’ scontro tra Letta e Salvini sul Coprifuoco. Dopo una piccola tregua, i due leader sono ritornati a litigare a distanza sulle decisioni prese dal Governo. Posizioni completamente diverse che potrebbero portare in futuro nuovi problemi al premier Draghi e al resto dell’esecutivo. Letta: “La Lega decida se vuole stare al governo” Il primo ad attaccare è stato Enrico Letta ai microfoni della trasmissione di Lucia Annunziata. “Voglio che questo governo vada avanti – ha detto il segretario dem, riportato dall’Adnkronos – ma non deve più succedere che un partito voti contro la ... Leggi su newsmondo (Di domenica 25 aprile 2021)trasul. Il dem: “Bisogna votare con la maggioranza”. La replica: “Non si fida degli italiani”. ROMA – E’trasul. Dopo una piccola tregua, i due leader sono ritornati a litigare a distanza sulle decisioni prese dal Governo. Posizioni completamente diverse che potrebbero portare in futuro nuovi problemi al premier Draghi e al resto dell’esecutivo.: “La Lega decida se vuole stare al governo” Il primo ad attaccare è stato Enricoai microfoni della trasmissione di Lucia Annunziata. “Voglio che questo governo vada avanti – ha detto il segretario dem, riportato dall’Adnkronos – ma non deve più succedere che un partito voti contro la ...

Advertising

LegaSalvini : COPRIFUOCO, È SCONTRO. FEDRIGA: “UN’ORA IN PIÙ NON È PROBLEMA PER PANDEMIA” - infoitinterno : Scontro sul coprifuoco, Gelmini: “Al ristorante fino alle 22, nessuno sarà multato”. Ma Sibilia frena: “No ad inter… - infoitinterno : Al ristorante fino alle 22, ecco perché non si può fare. Sul coprifuoco è scontro Pd-Lega - lifestyleblogit : Scontro sul coprifuoco, Letta: 'Chi vuole uscire dal governo, esca' - - falconiere_mark : Scontro sul coprifuoco, Gelmini: “Al ristorante fino alle 22, nessuno sarà multato”. Ma Sibilia frena: “No ad inter… -