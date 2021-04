Calcio a 5, l’Italservice Pesaro in Finale batte Eboli 5-3 e conquista la Coppa Italia 2021 (Di domenica 25 aprile 2021) Missione compiuta per l’Italservice Pesaro. La formazione allenata da Fulvio Colini conferma i favori del pronostico e sconfigge una comunque meritevole Feldi Eboli per 5-3 nella Finale della Coppa Italia 2021. All’RDS Stadium di Rimini, la compagine campione d’Italia conferma i favori del pronostico e all’insegna delle sue caratteristiche di solidità e fisicità porta a casa un successo significativo. PRIMO TEMPO – Colini punta sul quintetto Miarelli, Tonidandel, Salas, Cuzzolino e Marcelinho, Riquer conferma la stessa squadra che ha battuto in semiFinale l’Acqua&Sapone (Dal Cin, Romano, Patias, Grello e Luizinho). La partenza della Feldi è buona, ma alla fine è il pragmatismo dell’Italservice a far breccia nella ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021) Missione compiuta per. La formazione allenata da Fulvio Colini conferma i favori del pronostico e sconfigge una comunque meritevole Feldiper 5-3 nelladella. All’RDS Stadium di Rimini, la compagine campione d’conferma i favori del pronostico e all’insegna delle sue caratteristiche di solidità e fisicità porta a casa un successo significativo. PRIMO TEMPO – Colini punta sul quintetto Miarelli, Tonidandel, Salas, Cuzzolino e Marcelinho, Riquer conferma la stessa squadra che ha battuto in semil’Acqua&Sapone (Dal Cin, Romano, Patias, Grello e Luizinho). La partenza della Feldi è buona, ma alla fine è il pragmatismo dela far breccia nella ...

