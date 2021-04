Assembramenti per il 25 Aprile, la denuncia di Selvaggia Lucarelli su Facebook: “Usate almeno la mascherina” (Di domenica 25 aprile 2021) Alla vigilia del passaggio dell’Italia in “zona gialla” sono numerose le denunce di Assembramenti in tutto lo Stivale. Lo fa anche la giornalista, la scrittrice e la blogger Selvaggia Lucarelli che in un post su Facebook non le ha mandate assolutamente a dire a quanti hanno sfruttato la bella giornata e la festività del 25 Aprile per riversarsi in strada creando così non poco Assembramenti. Una vicenda che riguarda l’intero Stivale da Nord a Sud , dalle città ai piccoli borghi nessuno è esente da una vicenda che fa scalpore visto che i casi di positività al Coronavirus sono ancora all’ordine del giorno così come purtroppo anche le vittime che diminuiscono (è vero) ma in maniera sempre troppo lenta. Selvaggia Lucarelli, il post su ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 25 aprile 2021) Alla vigilia del passaggio dell’Italia in “zona gialla” sono numerose le denunce diin tutto lo Stivale. Lo fa anche la giornalista, la scrittrice e la bloggerche in un post sunon le ha mandate assolutamente a dire a quanti hanno sfruttato la bella giornata e la festività del 25per riversarsi in strada creando così non poco. Una vicenda che riguarda l’intero Stivale da Nord a Sud , dalle città ai piccoli borghi nessuno è esente da una vicenda che fa scalpore visto che i casi di positività al Coronavirus sono ancora all’ordine del giorno così come purtroppo anche le vittime che diminuiscono (è vero) ma in maniera sempre troppo lenta., il post su ...

Ultime Notizie dalla rete : Assembramenti per Covid, assalto ai parchi e in centro: assembramenti a Milano e a Roma Una domenica di sole e di festa ha invogliato molte persone a uscire. A Roma sono stati diversi gli interventi della polizia locale per assembramenti nel centro storico, a Campo de' Fiori e Piazza di Spagna. A Milano molte persone hanno scelto i parchi, coma le biblioteca degli alberi o Parco Sempione, per godersi il sole. Tanta ...

Ultimo party in zona arancione costa caro a 15 giovani: interrotto da Carabinieri Nel corso delle attività, i Carabinieri sono intervenuti per disperdere bonariamente diversi assembramenti, sanzionando alcune persone per il mancato utilizzo della mascherina.

Covid, multe e chiusure per assembramenti e violazione del coprifuoco la Repubblica Test rapidi per gli studenti, la nota della Regione Lombardia La nota, ricorda inoltre la procedura nel caso di positività al tampone. E se confermata la positività il soggetto viene identificato come nuovo caso Covid-19 positivo Test rapidi per gli studenti, la ...

