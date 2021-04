Abiti da sposa, le idee per una cerimonia easy (Di domenica 25 aprile 2021) Nonostante il periodo, c’è voglia di romanticismo. E tanti – per non dire tantissimi – matrimoni, molti dei quali posticipati a causa del Covid-19, verranno celebrati proprio con l’arrivo della bella stagione, con cerimonie low-profile, in presenza di pochi cari. Inevitabilmente per le bride-to-be, la scelta dell’abito da sposa non ricadrà sulle classiche creazioni ricche di balze e strati di tulle, ma piuttosto su vestiti pratici e minimal, facili da indossare e possibilmente riciclabili in altre occasioni. Ad esempio, per quando si tornerà a uscire, ballare e organizzare feste con gli amici. Prendete Keira Knightley, che aveva sfoggiato il suo mini dress da sposa con gonna in tulle, griffato Chanel, anche a un evento post-matrimonio. Keira Knightley al SeriousFun London Gala, nel 2013. Foto Getty Images Leggi su vanityfair (Di domenica 25 aprile 2021) Nonostante il periodo, c’è voglia di romanticismo. E tanti – per non dire tantissimi – matrimoni, molti dei quali posticipati a causa del Covid-19, verranno celebrati proprio con l’arrivo della bella stagione, con cerimonie low-profile, in presenza di pochi cari. Inevitabilmente per le bride-to-be, la scelta dell’abito da sposa non ricadrà sulle classiche creazioni ricche di balze e strati di tulle, ma piuttosto su vestiti pratici e minimal, facili da indossare e possibilmente riciclabili in altre occasioni. Ad esempio, per quando si tornerà a uscire, ballare e organizzare feste con gli amici. Prendete Keira Knightley, che aveva sfoggiato il suo mini dress da sposa con gonna in tulle, griffato Chanel, anche a un evento post-matrimonio. Keira Knightley al SeriousFun London Gala, nel 2013. Foto Getty Images

