25 Aprile, a Milano tornerà il corteo, tornerà! (Di domenica 25 aprile 2021) Non voglio levare ad altri, ma la nostra piazza Duomo coi suoi 25 Aprile è sempre stata un po’ il simbolo di una Milano-Italia di tanti tormenti, vicende e speranze. tornerà il corteo, tornerà! Intanto portiamo un fiore e omaggiamo targhe e luoghi. Però mi piace immaginare come sarebbe stato vederci ai Bastioni di Porta Venezia e poi camminare o correre o cantare. Grideremmo ancora una volta, grazie! Senza il coraggio e l’intelligenza della Resistenza io mi vedrei misera, ci vedrei miseri, spogliati di identità e di orgoglio. Quei giganti, uomini e donne mentre rischiavano, morivano, sapevano pensare il dopo e progettare la democrazia. E mi dico che il corteo oggi avrebbe raccolto l’indignazione per l’ultima tragedia nel Mediterraneo, corpi come relitti e la richiesta di aiuto negata. ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 25 aprile 2021) Non voglio levare ad altri, ma la nostra piazza Duomo coi suoi 25è sempre stata un po’ il simbolo di una-Italia di tanti tormenti, vicende e speranze.il! Intanto portiamo un fiore e omaggiamo targhe e luoghi. Però mi piace immaginare come sarebbe stato vederci ai Bastioni di Porta Venezia e poi camminare o correre o cantare. Grideremmo ancora una volta, grazie! Senza il coraggio e l’intelligenza della Resistenza io mi vedrei misera, ci vedrei miseri, spogliati di identità e di orgoglio. Quei giganti, uomini e donne mentre rischiavano, morivano, sapevano pensare il dopo e progettare la democrazia. E mi dico che iloggi avrebbe raccolto l’indignazione per l’ultima tragedia nel Mediterraneo, corpi come relitti e la richiesta di aiuto negata. ...

