25 aprile 2021 | Mattarella all' Altare della Patria | richiamo a unità e coesione

(Di domenica 25 aprile 2021) Mascherine e niente cortei tradizionali per il 76mo anniversarioLiberazione dell'Italia dal nazifascismo . Il presidenteRepubblica Sergioe il premier Mario Draghi all'...

Advertising

fattoquotidiano : 25 aprile | La guerra delle partigiane, la Liberazione dimenticata. “Senza di noi la Resistenza sarebbe stata impos… - fattoquotidiano : 25 aprile, la radio le proibisce di parlare di Resistenza per più di 15 minuti perché tema “troppo politicizzato”:… - ilpost : Perché il 25 aprile è la festa della Liberazione - SMSNEWSOFFICIAL : Prendono il via lunedì 26 aprile a Palermo le riprese della nuova serie originale italiana Netflix “Incastrati”, sc… - zazoomblog : Kilimangiaro oggi 25 aprile l’ultima puntata: gli ospiti di Camila Raznovich - #Kilimangiaro #aprile #l’ultima -

Ultime Notizie dalla rete : aprile 2021

QUOTIDIANO.NET

Mascherine e niente cortei tradizionali per il 76mo anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo . Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il premier Mario Draghi all'Altare ...'L'indifferenza e il non scegliere sono immorali'. Draghi celebra il 25 ...In 400 in piazza Pisacane i manifestanti hanno sfilato lungo il porto canale e sul lungomare sforando volontariamente il limite orario ...In occasione del 76esimo anniversario della Liberazione, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha reso omaggio all'Altare della Patria con la deposizione di una corona d'alloro. Diversame ...