“Will Hunting” e il fragile equilibrio tra vita e vocazione, stasera in tv (Di sabato 24 aprile 2021) Ha un sapore particolare tornare a vedere il must see “Will Hunting” nell’anno in cui il nuovo film Disney Pixar “Soul” ci ha insegnato che “la nostra scintilla non è la nostra vocazione“. Mentre vediamo scorrere la quotidianità di un protagonista “ribelle” (come sottolinea didascalicamente il sottotitolo italiano), è difficile non rimanere coinvolti dall’ineludibile incontro/scontro tra vita e vocazione e dalla ricerca di un equilibrio. Con una sceneggiatura da Premio Oscar scritta da Matt Damon e Ben Affleck, allora quasi sconosciuti, “Will Hunting” (1997) è un film capace di assorbire completamente lo spettatore man mano che si snocciola la storia eccezionale di un “diamante grezzo” nascosto nella periferia di Boston. Matt Damon in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 24 aprile 2021) Ha un sapore particolare tornare a vedere il must see “” nell’anno in cui il nuovo film Disney Pixar “Soul” ci ha insegnato che “la nostra scintilla non è la nostra“. Mentre vediamo scorrere la quotidianità di un protagonista “ribelle” (come sottolinea didascalicamente il sottotitolo italiano), è difficile non rimanere coinvolti dall’ineludibile incontro/scontro trae dalla ricerca di un. Con una sceneggiatura da Premio Oscar scritta da Matt Damon e Ben Affleck, allora quasi sconosciuti, “” (1997) è un film capace di assorbire completamente lo spettatore man mano che si snocciola la storia eccezionale di un “diamante grezzo” nascosto nella periferia di Boston. Matt Damon in ...

