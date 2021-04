Valentina Persia in lacrime all’Isola per la sorpresa dei suoi figli (Di sabato 24 aprile 2021) L’attrice e comica Valentina Persia, come si sa, ha avuto una vita molto difficile, costellata di lutti e dolori. all’Isola ha parlato apertamente del buco nero della depressione in cui è caduta, di come siano stati i figli a rappresentare la luce-guida che l’ha portata fuori dal tunnel, e di come la maternità l’abbia aiutata a tornare a vivere. E sono proprio i suoi bimbi a mandarle un messaggio, che la fa scoppiare in lacrime: “Mamma stiamo andando alla grande e ti vediamo sempre“, le dicono. “Devi arrivare fino alla fine e vincere. Stiamo tutti bene. Non ti devi arrabbiare troppo e non devi dire le parolacce. Ti amiamo tanto e non devi mollare. Sei nei nostri cuori”. Valentina non riesce a trattenere le lacrime, e con la voce rotta dal pianto ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 24 aprile 2021) L’attrice e comica, come si sa, ha avuto una vita molto difficile, costellata di lutti e dolori.ha parlato apertamente del buco nero della depressione in cui è caduta, di come siano stati ia rappresentare la luce-guida che l’ha portata fuori dal tunnel, e di come la maternità l’abbia aiutata a tornare a vivere. E sono proprio ibimbi a mandarle un messaggio, che la fa scoppiare in: “Mamma stiamo andando alla grande e ti vediamo sempre“, le dicono. “Devi arrivare fino alla fine e vincere. Stiamo tutti bene. Non ti devi arrabbiare troppo e non devi dire le parolacce. Ti amiamo tanto e non devi mollare. Sei nei nostri cuori”.non riesce a trattenere le, e con la voce rotta dal pianto ...

