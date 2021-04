Su twitter vola la protesta dei tifosi: #ceferinout è in tendenza (Di sabato 24 aprile 2021) L'onda si è alzata ieri, scatenata prima dai tifosi di Real Madrid e Juve, alimentata da El Chiringuito tv, poi è diventata inarrestabile e dopo la pausa della notte è ripartita. In serata #ceferinout ... Leggi su gazzetta (Di sabato 24 aprile 2021) L'onda si è alzata ieri, scatenata prima daidi Real Madrid e Juve, alimentata da El Chiringuito tv, poi è diventata inarrestabile e dopo la pausa della notte è ripartita. In serata...

Coninews : GRANDEEEEEEEE! ?? @janniksin batte Andrey Rublev 6-2 7-6 e vola in semifinale nel torneo ATP 500 di Barcellona! ??… - WeAreTennisITA : Jannik Sinner ferma Rublev in due set e vola in semifinale!?? ?? ?? - WeAreTennisITA : Matteo Berrettini vola in semifinale a Belgrado! ?? ?? ?? L'italiano batte Filip Krajinovic per 6-4 6-4. - GianniIglesias : RT @Gazzetta_it: Su twitter vola la protesta dei tifosi: #ceferinout è in tendenza - AntonelloF78 : RT @Gazzetta_it: Su twitter vola la protesta dei tifosi: #ceferinout è in tendenza -

Ultime Notizie dalla rete : twitter vola Su twitter vola la protesta dei tifosi: #ceferinout è in tendenza In serata #ceferinout era numero 1 nelle tendenze di Twitter in Italia e in Spagna e stamattina i #ceferinout sono oltre 175 mila. A scatenare la tempesta sono state le dichiarazioni del presidente ...

Ascolti tv ieri, 22 aprile: crolla l'Isola. Nuovo record negativo per Ilary Blasi Mattino 5 vola negli ascolti tv: nuovo record per Federica Panicucci e Vecchi Su Rai1 Uno Mattina ... Condividi: Twitter Facebook Like this: Like Loading...

Su twitter vola la protesta dei tifosi: #ceferinout è in tendenza La Gazzetta dello Sport Ingenuity: secondo volo completato con successo Anche il secondo test di volo è stato completato con successo da Ingenuity, quindi il programma prosegue come previsto (ci saranno altri tre test).

Marte, Ingenuity prima foto dello storico decollo del minielicottero: diretta Nasa Ingenuity ce l'ha fatta, ecco la sua prima foto in volo, riprende la sua ombra sulla roccia rossastra del cratere Jazero: è decollato e ha volato su Marte per pochi secondi come ...

