Strada in salita per Draghi. Tensione sul Recovery plan, slitta il Cdm. Conte, “Superbonus misura fondamentale” (Di sabato 24 aprile 2021) Recovery plan, slitta il Cdm: discussioni sulla regia del piano e sul Superbonus. Interviene Conte: “misura fondamentale”. slitta il Cdm sul Recovery plan, in programma per le ore 10.00 del 24 aprile. Il ritardo, stando alle informazioni raccolte e alle indiscrezioni circolate a mezzo stampa, è legato ad alcuni nodi da sciogliere, uno su tutti il Superbonus, che Movimento 5 Stelle e Forza Italia vogliono prolungare fino al 2023 e che il premier vorrebbe cancellare dall’agenda. Frizioni anche su Quota 100, che con il Recovery andrebbe in soffitta, e su altri punti del complesso piano presentato dal Presidente del Consiglio. Mario DraghiTensione ... Leggi su newsmondo (Di sabato 24 aprile 2021)il Cdm: discussioni sulla regia del piano e sul. Interviene: “”.il Cdm sul, in programma per le ore 10.00 del 24 aprile. Il ritardo, stando alle informazioni raccolte e alle indiscrezioni circolate a mezzo stampa, è legato ad alcuni nodi da sciogliere, uno su tutti il, che Movimento 5 Stelle e Forza Italia vogliono prolungare fino al 2023 e che il premier vorrebbe cancellare dall’agenda. Frizioni anche su Quota 100, che con ilandrebbe in soffitta, e su altri punti del complesso piano presentato dal Presidente del Consiglio. Mario...

